Viens ! On lit ! Pomarez

Viens ! On lit ! Pomarez mercredi 17 décembre 2025.

Viens ! On lit !

Médiathèque Pomarez Pomarez Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

Date(s) :

2025-12-17

Viens ! On lit !

Lectures à voix haute pour les enfants de 0 à 6 ans thème noël !

Mercredi 17 Décembre

Gratuit, réservation conseillée, 10h00 à 11h00

Viens ! On lit !

Lectures à voix haute pour les enfants de 0 à 6 ans thème noël !

Mercredi 17 Décembre

Gratuit, réservation conseillée, 10h00 à 11h00 .

Médiathèque Pomarez Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr

English : Viens ! On lit !

Come on, let’s go! Let’s read!

Christmas-themed read-alouds for children aged 0 to 6!

Wednesday December 17th

Free, reservation recommended, 10:00 to 11:00 a.m

German : Viens ! On lit !

Komm mit! Wir lesen vor!

Vorlesen für Kinder von 0 bis 6 Jahren Thema Weihnachten!

Mittwoch 17. Dezember

Kostenlos, Reservierung empfohlen, 10.00 bis 11.00 Uhr

Italiano :

Forza, andiamo! Leggiamo!

Letture ad alta voce a tema natalizio per bambini da 0 a 6 anni!

Mercoledì 17 dicembre

Gratuito, prenotazione consigliata, dalle 10.00 alle 11.00

Espanol : Viens ! On lit !

¡Venga, vamos! ¡A leer!

Lecturas en voz alta de temática navideña para niños de 0 a 6 años

Miércoles 17 de diciembre

Gratuito, se recomienda reservar, de 10.00 a 11.00 horas

L’événement Viens ! On lit ! Pomarez a été mis à jour le 2025-10-03 par Landes Chalosse