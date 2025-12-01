Viens ! On lit ! Pomarez
Viens ! On lit ! Pomarez mercredi 17 décembre 2025.
Lectures à voix haute pour les enfants de 0 à 6 ans thème noël !
Mercredi 17 Décembre
Gratuit, réservation conseillée, 10h00 à 11h00
Lectures à voix haute pour les enfants de 0 à 6 ans thème noël !
Mercredi 17 Décembre
Gratuit, réservation conseillée, 10h00 à 11h00 .
Médiathèque Pomarez Pomarez 40360 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 75 38 48 mediatheques@cc-luys.fr
English : Viens ! On lit !
Come on, let’s go! Let’s read!
Christmas-themed read-alouds for children aged 0 to 6!
Wednesday December 17th
Free, reservation recommended, 10:00 to 11:00 a.m
German : Viens ! On lit !
Komm mit! Wir lesen vor!
Vorlesen für Kinder von 0 bis 6 Jahren Thema Weihnachten!
Mittwoch 17. Dezember
Kostenlos, Reservierung empfohlen, 10.00 bis 11.00 Uhr
Italiano :
Forza, andiamo! Leggiamo!
Letture ad alta voce a tema natalizio per bambini da 0 a 6 anni!
Mercoledì 17 dicembre
Gratuito, prenotazione consigliata, dalle 10.00 alle 11.00
Espanol : Viens ! On lit !
¡Venga, vamos! ¡A leer!
Lecturas en voz alta de temática navideña para niños de 0 a 6 años
Miércoles 17 de diciembre
Gratuito, se recomienda reservar, de 10.00 a 11.00 horas
