Viens pimper ta carte de médiathèque !, Médiathèque Jacques Prévert, Ablon-sur-Seine
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Jacques Prévert · Ablon-sur-Seine
Informations pratiques
Viens pimper ta carte de médiathèque ! Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Jacques Prévert Val-de-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
Atelier guidé par les médiathécaires pour décorer votre carte de médiathèque
Médiathèque Jacques Prévert 7, avenue Auguste Duru 94 480 Ablon-sur-Seine Ablon-sur-Seine 94480 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 61 33 69 https://www.mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 49 61 33 69 »}]
Biblis en folie 2026
© Réseau des médiathèques et des ludothèques Grand-Orly Seine Bièvre