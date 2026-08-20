Viens pimper ta carte de médiathèque !, Médiathèque Jacques Prévert, Ablon-sur-Seine

Informations pratiques

Viens pimper ta carte de médiathèque ! Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque Jacques Prévert Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Atelier guidé par les médiathécaires pour décorer votre carte de médiathèque

Médiathèque Jacques Prévert 7, avenue Auguste Duru 94 480 Ablon-sur-Seine Ablon-sur-Seine 94480 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 61 33 69 https://www.mediathequesludotheques.grandorlyseinebievre.fr [{« type »: « phone », « value »: « 01 49 61 33 69 »}]

Biblis en folie 2026

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