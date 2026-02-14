Viens réaliser ta carte postale – Atelier ludique au Musée des Sapeurs-Pompiers, Musée des Sapeurs Pompiers, Nantes

Viens réaliser ta carte postale – Atelier ludique au Musée des Sapeurs-Pompiers Jeudi 19 février, 14h00, 16h00 Musée des Sapeurs Pompiers Loire-Atlantique

3 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T14:00:00+01:00 – 2026-02-19T16:00:00+01:00

Fin : 2026-02-19T16:00:00+01:00 – 2026-02-19T18:00:00+01:00

Pour les vacances de février, le musée propose une ouverture exceptionnelle avec un atelier ludique.

En collaboration avec l’Amicale Philatélique l’ANCRE, les jeunes de 8 à 14 ans sont invités à participer à l’atelier « Viens réaliser ta carte postale », jeudi 19 février 2026.

Deux créneaux au choix : 14h et 16h

Les enfants pourront créer leur carte postale sur le thème des sapeurs-pompiers.

Un jeu concours sera organisé à chaque session, avec un lot à gagner !

• Chaque enfant doit être accompagné par un membre de sa famille.

• Les enfants sont invités à apporter leurs crayons ou feutres de couleur.

À l’occasion de cet atelier, l’Amicale Philatélique l’ANCRE expliquera également :

• Comment remplir correctement une carte postale

• Le rôle de La Poste, avec la présentation d’une boîte jaune de La Poste

Une activité créative, éducative et amusante à partager en famille !

Réservation conseillée dès maintenant

Musée des Sapeurs Pompiers 37 Rue Maréchal Joffre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « contact@museepompiers44.org »}]

Atelier ludique « Viens réaliser ta carte postale »