Viens rouler tes bougies naturelles avec la cire des abeilles ! Au Petit Panier d’Odrey Réaux sur Trèfle
Viens rouler tes bougies naturelles avec la cire des abeilles ! Au Petit Panier d’Odrey Réaux sur Trèfle vendredi 10 juillet 2026.
Réaux sur Trèfle
Viens rouler tes bougies naturelles avec la cire des abeilles !
Au Petit Panier d’Odrey 8 route du Pas des Chenes Réaux sur Trèfle Charente-Maritime
Tarif : 13 – 13 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 14:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-31
Venez créer vos propres bougies naturelles à partir de cire d’abeilles. Repartez avec 1 à 4 créations. Activité ouverte aux adultes et enfants à partir de 8 ans, matériel fourni. Places limitées.
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Au Petit Panier d’Odrey 8 route du Pas des Chenes Réaux sur Trèfle 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 98 64 83 86 aupetitpanierdodrey@gmail.com
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English :
Come create your own natural candles using beeswax. Take home 1 to 4 of your creations. This activity is open to adults and children ages 8 and up; materials are provided. Space is limited.
L’événement Viens rouler tes bougies naturelles avec la cire des abeilles ! Réaux sur Trèfle a été mis à jour le 2026-06-16 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge