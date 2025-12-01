VIENS T’AMUSER AVEC PUDDING, LE LUTIN DU PERE NOEL !

SAINTE FOY D’AIGREFEUILLE Sainte-Foy-d’Aigrefeuille Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 15:30:00

fin : 2025-12-20 16:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Proposez à vos enfants qui croient encore au Père Noël- d’aller à la rencontrer de Pudding, le lutin préféré du Père Noël !

Pudding, le lutin préféré du Père Noël, à une mission de la plus haute importance. En rentrant au pôle Nord, le Père Noël s’est rendu compte que les rennes avaient perdu leurs grelots !

Avec l’aide des enfants, Pudding doit retrouver les neuf grelots égarés, avant de retourner au Pôle Nord sinon Noël ne pourra plus jamais avoir lieu…

Les enfants doivent être accompagnés d’un parent.

Places limitées, sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. 5 .

+33 5 62 57 09 66 accueil@lauragaistourisme.fr

English :

Invite your children who still believe in Santa Claus to meet Pudding, Santa’s favorite elf!

German :

Schlagen Sie Ihren Kindern die noch an den Weihnachtsmann glauben vor, Pudding, den Lieblingswichtel des Weihnachtsmanns, zu treffen!

Italiano :

Date ai vostri bambini, che credono ancora in Babbo Natale, la possibilità di incontrare Pudding, l’elfo preferito di Babbo Natale!

Espanol :

Dé a sus hijos, que aún creen en Papá Noel, la oportunidad de conocer a Pudding, el elfo favorito de Santa Claus

