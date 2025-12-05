Viens t’émerveiller à la Maison de Noël Rue de l’Eglise Salies-de-Béarn

Viens t’émerveiller à la Maison de Noël

Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

En poussant la porte cloutée, vous découvrirez une maison prête à accueillir de merveilleuses fêtes le sapin qui embaume et brille de mille feux, un coin cocon vous permet de lire en buvant un bon chocolat chaud, le service de porcelaine trône sur la table à thé et l’étage vous fait découvrir l’intimité du Père Noël…

Sur la terrasse, le traineau attend pour les photos ! Vous serez alors plongés dans l’esprit de Noël il y aura des animations, des jeux, pour tous, petits et grands !

Ouvert du mercredi, jeudi et dimanche de 10h à 12h30 et de 16h à 19h et vendredi et samedi 16h à 19h. Fermé le 25 décembre et 01 janvier. .

Rue de l'Eglise Oustau Dou Saleys Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine acasalisiens@gmail.com

