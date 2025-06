Viens t’faire queer à Vill’Oeuf – Villefranche-de-Rouergue 19 juin 2025 07:00

19 ouverture des portes restauration et buvettte

20h écoute collective d’un podcast sur les queers en milieu rural suivi d’une discussion.

34 rue Alibert

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie collectiflbd@riseup.net

English :

7pm: doors open: food and refreshments

8pm: collective listening to a podcast on queers in rural areas, followed by a discussion.

German :

19: Türöffnung: Essen und Trinken

20 Uhr: Gemeinsames Anhören eines Podcasts über Queers in ländlichen Gebieten mit anschließender Diskussion.

Italiano :

ore 19:00: apertura delle porte: cibo e rinfreschi

ore 20.00: ascolto collettivo di un podcast sui queer nelle aree rurali, seguito da una discussione.

Espanol :

19.00 h: apertura de puertas: comida y refrescos

20.00 horas: escucha colectiva de un podcast sobre los queers en las zonas rurales, seguida de un debate.

