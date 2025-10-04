Viens visiter la ressourcerie La Belle Déchette Les Halles en Commun Rennes

Viens visiter la ressourcerie La Belle Déchette Les Halles en Commun Rennes Samedi 4 octobre, 14h00, 16h00 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la Semaine du Réemploi Solidaire (29 sept. – 5 oct. 2025), La Belle Déchette ouvre ses portes le samedi 4 octobre pour faire découvrir la ressourcerie au grand public.

https://www.helloasso.com/associations/la-belle-dechette/evenements/visite-de-la-ressourcerie-16h https://www.helloasso.com/associations/la-belle-dechette/evenements/visite-de-la-ressourcerie

Les Halles en Commun 24 avenue Jules maniez – 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine