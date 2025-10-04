Viens visiter la ressourcerie La Belle Déchette Les Halles en Commun Rennes

Viens visiter la ressourcerie La Belle Déchette Les Halles en Commun Rennes

Viens visiter la ressourcerie La Belle Déchette Les Halles en Commun Rennes samedi 4 octobre 2025.

Viens visiter la ressourcerie La Belle Déchette Les Halles en Commun Rennes Samedi 4 octobre, 14h00, 16h00 Ille-et-Vilaine

Dans le cadre de la Semaine du Réemploi Solidaire (29 sept. – 5 oct. 2025), La Belle Déchette ouvre ses portes le samedi 4 octobre pour faire découvrir la ressourcerie au grand public.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-04T14:00:00.000+02:00
Fin : 2025-10-04T17:00:00.000+02:00

1
 https://www.helloasso.com/associations/la-belle-dechette/evenements/visite-de-la-ressourcerie-16h https://www.helloasso.com/associations/la-belle-dechette/evenements/visite-de-la-ressourcerie

Les Halles en Commun 24 avenue Jules maniez – 35000 Rennes La Courrouze Rennes 35238 Ille-et-Vilaine