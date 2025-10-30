Viens vite ! On a une enquête à mener ! Rue des écoles Créances

Rue des écoles Espace jeunes de Créances Créances Manche

Début : 2025-10-30 10:00:00

fin : 2025-10-30 12:00:00

2025-10-30

Ouvert aux jeunes de la 6ème jusqu’à 17 ans.

Dossier d’inscription obligatoire à retirer auprès de la Maison du Pays de Lessay. .

Rue des écoles Espace jeunes de Créances Créances 50710 Manche Normandie +33 2 33 46 84 69 pij@mdplessay.fr

