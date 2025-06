Viens voir ma caravane – Penguel Mahalon 14 juin 2025 07:00

Finistère

Viens voir ma caravane Penguel Hangar à Piano Mahalon Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-15

2025-06-14

Viens voir ma caravane , une animation insolite et festive à Mahalon les 14 et 15 juin

Une dizaine de caravanes aux univers créatifs différents seront réunies les 14 et 15 juin au Hangar à Piano à Penguel (Mahalon) pour la deuxième édition de Viens voir ma Caravane , pour un week-end riche en animations.

Cette animation festive peu banale regroupe une dizaine de caravanes à l’utilisation détournée en fonction des activités respectives de chaque propriétaire la Quille en l’air d’Yves Dutin, l’atelier gravure, l’expo mobile de Gildas Bitout, l’ ouvre-boîte de Valérie Strullu, la caravane du géant, Valentin le remouleur, l’entresort de Marie Fargeot, l’atelier gravure…. sans oublier le coin restauration avec les food-trucks Ty Heol (crêpes) et la Cantine Mutine (cuisine végé)

Spectacles et musiques avec les chansons de Caro et Julie, les contes de Céline, les marionnettes de Nina, le spectacle de la Rougeotte et quelques autres surprises… Samedi JAM session à partir de 22 h.

Horaires samedi de 15 h à la nuit…. , dimanche de 10 h 00 à 18 h 00. .

Penguel Hangar à Piano

Mahalon 29790 Finistère Bretagne +33 6 74 41 61 79

