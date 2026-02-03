Viens voir on joue Différents mais ensemble Médiathèque de Valence Sud Valence
Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence Drôme
Début : 2026-03-25 15:00:00
fin : 2026-03-25 17:00:00
2026-03-25
Venez découvrir, en famille, des jeux de société de sensibilisation à la différence et des ateliers de découvertes du braille.
Médiathèque de Valence Sud 33 rue Albert Thomas Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 93 82 mediatheque.valencesud@valenceromansagglo.fr
English :
Come and discover, with the whole family, board games to raise awareness of differences and Braille discovery workshops.
