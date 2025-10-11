Viens voyager à travers les Contes du monde ! Troyes
Un atelier qui te fera traverser plusieurs pays grâce à différentes versions d’un même Conte ! À la fin des lectures, tu repartiras avec ton Carnet de Voyage au pays des Contes du Monde .
Des lectures, des découvertes, des jeux autour des Contes ! .
Médiathèque Jacques Chirac Troyes Centre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 56 33 contactmgt@troyes-cm.fr
