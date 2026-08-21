Viens,on lit !, Bibliothèque municipale, La Salvetat-sur-Agout

Informations pratiques

Viens,on lit ! Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale Hérault

Places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Viens avec tes parents découvrir des histoires sur le thème de l’automne racontées par Ludivine Hénocq,conteuse, et échanger autour de ces lectures.

Deux horaires : 10h/11h pour les 3/6 ans

11h/12h pour les 7/9ans

Bibliothèque municipale RUE DU CLOS GUE 34330 La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie 0467975792 parking à proximité

Biblis en folie 2026

©Mairie de la Salvetat sur Agoût