Viens,on lit !, Bibliothèque municipale, La Salvetat-sur-Agout
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque municipale · La Salvetat-sur-Agout
Informations pratiques
Viens,on lit ! Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque municipale Hérault
Places limitées
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Viens avec tes parents découvrir des histoires sur le thème de l’automne racontées par Ludivine Hénocq,conteuse, et échanger autour de ces lectures.
Deux horaires : 10h/11h pour les 3/6 ans
11h/12h pour les 7/9ans
Bibliothèque municipale RUE DU CLOS GUE 34330 La Salvetat-sur-Agout La Salvetat-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie 0467975792 parking à proximité
Biblis en folie 2026
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