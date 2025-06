Vies de bêtes – Eléonore Saintagnan Passage Sainte-Croix Nantes 1 juillet 2025 10:00

Date et horaire de début et de fin : 2025-07-01 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Tout public

Exposition À la croisée des arts visuels et du cinéma, le travail d’Éléonore Saintagnan sonde les relations entre réalité et fiction. En explorant des récits oubliés ou en marge de la grande histoire, l’artiste ne se contente pas de restituer des histoires : elle révèle ce qui, en nous, demeure irrésolu, hybride, entre croyance et rationalité, mémoire et invention. Par l’entrelacement du documentaire et du conte, ses œuvres donnent à voir une réalité mouvante, où le spectateur reconnaît dans l’étrange une part de lui-même. Le doute qu’elle instille ne naît pas d’une mise à distance, mais d’une proximité troublante. Ses œuvres nous interrogent : comment nos imaginaires façonnent-ils notre perception du réel ? Pour son exposition « Vies de bêtes » au passage Sainte-Croix, l’artiste aborde la cohabitation entre l’humain et les animaux. Qu’il s’agisse d’un poisson géant au fond d’un lac asséché, d’un perroquet voyageur ou d’une famille d’hippopotames en cavale, les figures animales d’Éléonore Saintagnan convoquent des récits qui nous reconnectent à une nature tantôt célébrée, tantôt exploitée par les Hommes. Sanctifiées dans l’exposition, les sculptures d’animaux qui prennent vie dans ses films sont présentées ici telles des reliques, traces matérielles d’une vie passée. Les histoires revisitées, bien que teintées de merveilleux, s’ancrent dans la réalité et mettent au jour des préoccupations socioécologiques plus qu’actuelles. Exposition du 28 juin au 31 août 2025 : tous les jours de 10h à 19h

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com https://www.levoyageanantes.fr/evenements/vies-de-betes/