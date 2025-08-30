Vies d’un Jardin Caché : venez découvrir le Village Reille Rendez-vous aux jardins du Village Reille Paris

Le Village Reille vous invite à une après-midi d’ouverture dans les jardins paisibles de l’ancien couvent Reille, au cœur du 14e arrondissement. À travers des ateliers artistiques participatifs (impressions végétales, pochoirs sur mobilier ancien), des concerts intimistes dans l’ancien cloître, des lectures et des moments de partage, cet événement est une invitation à découvrir la vie qui anime aujourd’hui ce lieu hors du commun.

Le Village Reille est une occupation temporaire portée par Plateau Urbain, Caracol et l’association Aurore. Il héberge plus de 80 femmes et enfants, et accueille également une soixantaine de structures artistiques, artisanes et culturelles qui y travaillent au quotidien. Ensemble, elles font vivre ce couvent autrement, en y inventant des formes nouvelles de cohabitation, de création et de solidarité.

Au programme :

Visite du Petit Bois avec le jardinier bénévole – 14h

Partez à la découverte du Petit Bois, un espace végétal entretenu avec passion par un jardinier bénévole, véritable gardien du lieu. À travers ses anecdotes et son savoir-faire, il vous dévoilera les secrets de ce havre de biodiversité niché au cœur du site. Une promenade inspirante et authentique, à la rencontre d’un jardin vivant et de celui qui le fait vivre chaque jour.

N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil une fois que vous arrivez auprès de l’équipe Plateau Urbain.

Ateliers artistiques autour du végétal – dès 13h

Petits et grands sont invités à mettre les mains dans la création grâce à une série d’ateliers conçus par les occupant·es du tiers-lieu. Cyanotype, pochoirs végétaux, tissages nature, fabrication de dream catchers… Ces activités ludiques et poétiques sont une belle façon de renouer avec la nature tout en cultivant son imagination.

Pochoirs végétaux et live painting – 15h

Laissez-vous surprendre par l’univers délicat de Capucine Néouze, artiste contemporaine du 14e arrondissement. Elle proposera un atelier participatif de pochoirs végétaux et réalisera en live une œuvre sur le mobilier ancien du couvent. Une performance artistique en lien direct avec l’histoire et l’environnement du lieu.

Concert de Kengo Saito dans le cloître – 15h30 à 16h45

Vivez un moment suspendu dans le cloître du couvent avec Kengo Saito. Cet artiste mêle les sonorités envoûtantes du rubab afghan et la douceur du shakuhachi japonais pour créer une musique hybride et sensible. Sa création « Japanistan », née à Paris, invite à un voyage poétique à travers les cultures et les imaginaires asiatiques. Une expérience musicale rare et immersive.

Performance de danse contemporaine par le collectif La Serre – 17h15 à 17h45

Dans les recoins du jardin, laissez-vous surprendre par l’apparition de créatures mystérieuses. À travers une performance sensible et poétique, le collectif La Serre donne vie à des nymphes en pleine métamorphose. Leurs gestes, inspirés de la nature, racontent les liens profonds entre mémoire, corps et paysage. Une invitation à la contemplation et à l’imaginaire.

Venez flâner, expérimenter, écouter, rencontrer : ce jardin vous attend.

Ateliers créatifs, concerts acoustique, lectures, balades sensibles, performances de danse : venez découvrir la vie foisonnante de ce tiers-lieu d’hospitalité et de création, occupé temporairement.

Le samedi 30 août 2025

de 13h00 à 18h30

gratuit Tout public. Jusqu’à 11 ans.

Rendez-vous aux jardins du Village Reille 11, impasse Reille 75014 Paris

sibylle.neouze@plateau-urbain.com