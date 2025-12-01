Vies et circulations des rebuts dans l’espace méditerranéen Académie du Climat Paris
Vies et circulations des rebuts dans l’espace méditerranéen Académie du Climat Paris lundi 15 décembre 2025.
Les « crises des déchets » qui ont marqué Le Caire (2003), Beyrouth (2015) ou Sfax (2021) ont révélé à quel point la mauvaise gestion des ordures et l’importation (il)licite de déchets sont devenues des symboles de corruption et de défaillance des institutions publiques. Ces moments de contestation rendent visibles, le temps d’une crise, non seulement les rebuts dans l’espace public, mais aussi les multiples économies de récupération, de réparation et de réemploi qui s’organisent autour d’eux.
Cette journée d’étude internationale, inscrite dans une approche interdisciplinaire et critique de l’économie circulaire, invite à explorer les vies et les circulations des rebuts dans l’espace méditerranéen autour de trois grands axes :
- Les pratiques et gestes autours des matières de rebut ;
- Les circulations transnationales et les injustices environnementales ;
- Les alternatives possibles.
Les discussions seront accompagnées de témoignages et d’échanges avec des acteurs de terrain – citoyens engagés, associations et collectifs militants – pour réfléchir ensemble à la manière dont les injustices environnementales se tissent dans ces circulations du rebut, et aux futurs pluriels qu’elles laissent entrevoir.
En parallèle de cette journée, l’exposition « Réinventer le déchet. Gens, gestes et lieux » est présentée sur les murs de la Caserne Napoléon, du 2 décembre 2025 au 11 janvier 2026 (rue de Rivoli, Paris. En accès libre).
Au programme
9h-9h15 Accueil des participants avec café et viennoiseries
9h15-9h30 Mot de bienvenue
9h30-10h Introduction à la journée
par Emmanuelle Durand (EHESS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CNAM), Bénédicte Florin (Université de Tours/CITERES-EMAM) et Katharina Grüneisl (University of Nottingham/IRMC)
10h-11h30 PANEL 1 : Trajets, pratiques et gestes de la prise en charge des rebuts
Modération : Éric Verdeil, Sciences Po / CERI
- Joëlle Abou Issa, Université de Nantes : Les remblais littoraux au Liban : entre dérèglements, gestion des crises des déchets et flux de matières extraites
- Solène Tixadou, Le Mans Université : Aux marges de l’économie urbaine à Barcelone, entre chatarreros informels et mouvement maker dans le quartier de Poblenou
- Irem Nihan Balci, ENS Lyon/ Laboratoire Triangle : Premier maillon d’une chaîne mondialisée : les récupérateurs de déchets à Istanbul face aux injustices sociales et environnementales
11h30-12h Parole d’acteur : Romani Badir, Cairo Garbage Collectors Association
Modération : Bénédicte Florin, Université de Tours/CITERES-EMAM
12h-13h30 Pause déjeuner
13h30-14h Parole d’acteur : Samuel Le Cœur, AMELIOR
Modération : Emmanuelle Durand, EHESS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CNAM
14h-15h30PANEL 2 : Circulations transnationales, gouvernances et injustices environnementales
Modération : Soraya Boudia, CNRS/Université Paris Cité/ CERMES3
- Diane Robert, IRD : Le paradigme de l’économie circulaire à l’épreuve des conflits locaux du phosphogypse à Gabès (Tunisie)
- Marguerite Teulade, CEMS-EHESS / IEDES – Paris 1 : À l’ombre des mégaprojets : vivre avec les débris et déchets de construction dans les villages de la mer Noire d’Istanbul
- Simone di Cecco, École française de Rome ; Maha Bouhlel, Université de Sfax/Syfacte et Hanen Chebbi, Université de Sfax/Ecumus : Politiques de la crise : regards croisés Italie-Tunisie sur la gestion des déchets urbains
- Nelly Leblond, CNRS/ Université de Pau : Économie circulaire, déchets électroniques, capture de valeur et rejet des nuisances : réflexions depuis un pôle israélien/palestinien
15h30-16h Pause-café
16h-16h30 Parole d’acteur : Omar Imani, FabricAid Liban/Jordanie (en anglais)
Modération : Katharina Grüneisl, University of Nottingham/IRMC
16h30-17h30 PANEL 3 : Alternatives et perspectives critiques de l’économie circulaire
Modération : Denis Blot, Université de Picardie – Jules Verne, Habiter-le-Monde
- Manisha Anantharaman, CNRS/ SciencesPo : Accumulation par inclusion : les travailleurs informels du secteur des déchets et le mythe du “gagnant-gagnant” de l’économie circulaire (en anglais)
- Mustapha Azaitraoui, Université Sultan Moulay Slimane (Maroc) : De la marge à l’intégration : économie circulaire, rebuts et inclusion sociale à Rabat
17h30-18h Parole d’acteur : Jalel Bouslah, Tounes Clean Up
Modération : Isabel Ruck, CAREP Paris
18h-18h30 Conclusion de la journée
par Baptiste Monsaingeon, CNRS – LISIS / Université de Reims Champagne Ardenne
19h15 Balade-vernissage de l’exposition Réinventer le déchet. Gens, gestes et lieux
Rue de Rivoli / Caserne Napoléon – Hôtel de Ville de Paris (en extérieur, sous réserve de la météo)
À distance – en s’inscrivant sur « visioconférence » ici >> : Visioconférence
Cette journée d’étude internationale est organisée par Emmanuelle Durand, anthropologue (IRIS-EHESS), post-doctorante, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CNAM ; Bénédicte Florin, Géographe, UMR CITERES, Université de Tours, Équipe Monde arabe et Méditerranée, Institut Universitaire de France ; Katharina Grüneisl, post-doctorante, University of Nottingham, IRMC ; Isabel Ruck, responsable de la recherche et de la coordination scientifique au CAREP Paris.
Elle a reçu le soutien du CAREP et de l’Équipe Monde arabe et Méditerranée (UMR 7324 CITERES, Université de Tours).
Cette journée met en débat la question des rebuts, de leurs circulations et de leur prise en charge dans les villes du nord ou du sud de la Méditerranée. Elle fait intervenir chercheurs et acteurs de terrain, investis dans des activités citoyennes, des pratiques associatives ou des collectifs militants.
Le lundi 15 décembre 2025
de 09h00 à 18h30
gratuit
Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris
