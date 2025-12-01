Vies et circulations des rebuts dans l’espace méditerranéen Académie du Climat Paris

Les « crises des déchets » qui ont marqué Le Caire (2003), Beyrouth (2015) ou Sfax (2021) ont révélé à quel point la mauvaise gestion des ordures et l’importation (il)licite de déchets sont devenues des symboles de corruption et de défaillance des institutions publiques. Ces moments de contestation rendent visibles, le temps d’une crise, non seulement les rebuts dans l’espace public, mais aussi les multiples économies de récupération, de réparation et de réemploi qui s’organisent autour d’eux.

Cette journée d’étude internationale, inscrite dans une approche interdisciplinaire et critique de l’économie circulaire, invite à explorer les vies et les circulations des rebuts dans l’espace méditerranéen autour de trois grands axes :

Les pratiques et gestes autours des matières de rebut ;

Les circulations transnationales et les injustices environnementales ;

Les alternatives possibles.

Les discussions seront accompagnées de témoignages et d’échanges avec des acteurs de terrain – citoyens engagés, associations et collectifs militants – pour réfléchir ensemble à la manière dont les injustices environnementales se tissent dans ces circulations du rebut, et aux futurs pluriels qu’elles laissent entrevoir.

En parallèle de cette journée, l’exposition « Réinventer le déchet. Gens, gestes et lieux » est présentée sur les murs de la Caserne Napoléon, du 2 décembre 2025 au 11 janvier 2026 (rue de Rivoli, Paris. En accès libre).

Au programme

9h-9h15 Accueil des participants avec café et viennoiseries

9h15-9h30 Mot de bienvenue

9h30-10h Introduction à la journée

par Emmanuelle Durand (EHESS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CNAM), Bénédicte Florin (Université de Tours/CITERES-EMAM) et Katharina Grüneisl (University of Nottingham/IRMC)

10h-11h30 PANEL 1 : Trajets, pratiques et gestes de la prise en charge des rebuts

Modération : Éric Verdeil, Sciences Po / CERI

Joëlle Abou Issa, Université de Nantes : Les remblais littoraux au Liban : entre dérèglements, gestion des crises des déchets et flux de matières extraites

: Les remblais littoraux au Liban : entre dérèglements, gestion des crises des déchets et flux de matières extraites Solène Tixadou, Le Mans Université : Aux marges de l’économie urbaine à Barcelone, entre chatarreros informels et mouvement maker dans le quartier de Poblenou

Aux marges de l’économie urbaine à Barcelone, entre chatarreros informels et mouvement maker dans le quartier de Poblenou Irem Nihan Balci, ENS Lyon/ Laboratoire Triangle : Premier maillon d’une chaîne mondialisée : les récupérateurs de déchets à Istanbul face aux injustices sociales et environnementales

11h30-12h Parole d’acteur : Romani Badir, Cairo Garbage Collectors Association

Modération : Bénédicte Florin, Université de Tours/CITERES-EMAM

12h-13h30 Pause déjeuner

13h30-14h Parole d’acteur : Samuel Le Cœur, AMELIOR

Modération : Emmanuelle Durand, EHESS, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CNAM



14h-15h30PANEL 2 : Circulations transnationales, gouvernances et injustices environnementales

Modération : Soraya Boudia, CNRS/Université Paris Cité/ CERMES3

Diane Robert, IRD : Le paradigme de l’économie circulaire à l’épreuve des conflits locaux du phosphogypse à Gabès (Tunisie)

: Le paradigme de l’économie circulaire à l’épreuve des conflits locaux du phosphogypse à Gabès (Tunisie) Marguerite Teulade, CEMS-EHESS / IEDES – Paris 1 : À l’ombre des mégaprojets : vivre avec les débris et déchets de construction dans les villages de la mer Noire d’Istanbul

: À l’ombre des mégaprojets : vivre avec les débris et déchets de construction dans les villages de la mer Noire d’Istanbul Simone di Cecco, École française de Rome ; Maha Bouhlel, Université de Sfax/Syfacte et Hanen Chebbi, Université de Sfax/Ecumus : Politiques de la crise : regards croisés Italie-Tunisie sur la gestion des déchets urbains

: Politiques de la crise : regards croisés Italie-Tunisie sur la gestion des déchets urbains Nelly Leblond, CNRS/ Université de Pau : Économie circulaire, déchets électroniques, capture de valeur et rejet des nuisances : réflexions depuis un pôle israélien/palestinien

15h30-16h Pause-café

16h-16h30 Parole d’acteur : Omar Imani, FabricAid Liban/Jordanie (en anglais)

Modération : Katharina Grüneisl, University of Nottingham/IRMC

16h30-17h30 PANEL 3 : Alternatives et perspectives critiques de l’économie circulaire

Modération : Denis Blot, Université de Picardie – Jules Verne, Habiter-le-Monde

Manisha Anantharaman, CNRS/ SciencesPo : Accumulation par inclusion : les travailleurs informels du secteur des déchets et le mythe du “gagnant-gagnant” de l’économie circulaire (en anglais)

Accumulation par inclusion : les travailleurs informels du secteur des déchets et le mythe du “gagnant-gagnant” de l’économie circulaire (en anglais) Mustapha Azaitraoui, Université Sultan Moulay Slimane (Maroc) : De la marge à l’intégration : économie circulaire, rebuts et inclusion sociale à Rabat

17h30-18h Parole d’acteur : Jalel Bouslah, Tounes Clean Up

Modération : Isabel Ruck, CAREP Paris

18h-18h30 Conclusion de la journée

par Baptiste Monsaingeon, CNRS – LISIS / Université de Reims Champagne Ardenne

19h15 Balade-vernissage de l’exposition Réinventer le déchet. Gens, gestes et lieux

Rue de Rivoli / Caserne Napoléon – Hôtel de Ville de Paris (en extérieur, sous réserve de la météo)

À distance – en s’inscrivant sur « visioconférence » ici >> : Visioconférence

Détails du programme ici

Cette journée d’étude internationale est organisée par Emmanuelle Durand, anthropologue (IRIS-EHESS), post-doctorante, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CNAM ; Bénédicte Florin, Géographe, UMR CITERES, Université de Tours, Équipe Monde arabe et Méditerranée, Institut Universitaire de France ; Katharina Grüneisl, post-doctorante, University of Nottingham, IRMC ; Isabel Ruck, responsable de la recherche et de la coordination scientifique au CAREP Paris.

Elle a reçu le soutien du CAREP et de l’Équipe Monde arabe et Méditerranée (UMR 7324 CITERES, Université de Tours).

Cette journée met en débat la question des rebuts, de leurs circulations et de leur prise en charge dans les villes du nord ou du sud de la Méditerranée. Elle fait intervenir chercheurs et acteurs de terrain, investis dans des activités citoyennes, des pratiques associatives ou des collectifs militants.

Le lundi 15 décembre 2025

de 09h00 à 18h30

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans. Jusqu’à 2 ans.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

