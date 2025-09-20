Vies et morts de Max Linder La Coupole Saint-Loubès

Vies et morts de Max Linder La Coupole Saint-Loubès samedi 20 septembre 2025.

Vies et morts de Max Linder Samedi 20 septembre, 20h30 La Coupole Gironde

Durée : 1h30

Tout public

Gratuit sans réservation

Début : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Fin : 2025-09-20T20:30:00 – 2025-09-20T21:30:00

Projection du film « Vies et morts de Max Linder »

En présence du réalisateur Edward Porembny et du compositeur des musiques du film Reinhardt Wagner.

Le film présente Max Linder, la première star internationale de l’écran, vénérée en France, dans toute l’Europe et à Hollywood. Ce pionnier des

premières comédies du cinéma muet a eu pour mentor Charlie Chaplin. Il a miraculeusement échappé à la mort à cinq reprises, mais à l’apogée

de son art, il s’est suicidé avec sa femme qu’il adorait. Comment cela a-t-il été possible ?

Le film a été tourné comme s’il était réalisé par un cinéaste inconnu il y a 100 ans et redécouvert aujourd’hui. L’ensemble du film est basé sur une documentation soigneusement élaborée.

Huit ans de travail image par image ont été nécessaires pour finaliser le film, utilisant l’intelligence artificielle, les réseaux neuronaux et d’autres technologies de pointe, souvent inventées

par l’équipe.

Le petit + : un échange avec le réalisateur et le compositeur du film suivra après la projection. Buvette et petite restauration proposées par l’association Anti-Ages-Animations.

La Coupole 36 chemin de Nice, 33450 Saint-Loubes Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine

À l’occasion du centenaire de la mort de Max Linder, (né et enterré à Saint-Loubès), soirée spéciale ! linder max linder

la coupole