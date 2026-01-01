Vies juives d’un quartier populaire : Belleville et le 20e arrondissement de Paris Mémorial de la Shoah Paris

Ce parcours dans les rues de Belleville, Saint-Fargeau et Gambetta permet d’appréhender la vie quotidienne des immigrés juifs installés dans ces quartiers populaires. Artisans, forains ou ouvriers, souvent yiddishophones, religieux ou laïcs, engagés politiquement ou non, ces nouveaux arrivants deviennent partie prenante de la vie du XXe arrondissement auquel ils insufflent une énergie nouvelle. Premiers visés lors des rafles de 1941 et 1942, les habitants de ces quartiers comptent parmi eux de nombreux résistants.

RÉSERVER

Informations Durée : 2h.

Important : un déplacement en métro est prévu pendant le parcours, prière de se munir de titres de transport.

Lieu de rendez-vous : indiqué quelques jours avant le parcours.

Dans le cadre de la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+

Le jeudi 19 mars 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-19T19:00:00+01:00

fin : 2026-03-19T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-19T18:00:00+02:00_2026-03-19T20:00:00+02:00

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo +33142774472 contact@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/Shoah_Memorial



Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire

