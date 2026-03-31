Vieille commère, vieux riche, vieux pollueur, ou encore retraité inutile… L’exposition “Vieux clichés” propose aux visiteurs une série de photographies qui permet de réfléchir, avec humour, aux stéréotypes dont sont trop souvent victimes les personnes âgées. S’appuyant sur une esthétique inspirée des codes du pop art, à la croisée de la mise en scène photographique et de l’intervention graphique, le traitement est volontairement caricatural. Il révèle ici le caractère réducteur et l’absurdité des préjugés âgistes et interrogent les représentations qui façonnent notre regard sur la vieillesse.

Réalisée par la photographe Delphine Blast et la graphiste Orianne Mazeaud, « Vieux clichés » met en scène des personnes accompagnées par l’Association, qui se sont prêtées au jeu des stéréotypes qui leur sont attribués. Chaque cliché est accompagné de données officielles qui révèlent l’écart entre les idées reçues et la réalité de la situation des personnes âgées en France.

Pour rappel, en France, 2 millionsde personnes âgées sonten situationd’isolement, 750 000 en état de « mort sociale» et 2 millions vivent sous le seuil de pauvreté (baromètre isolement 2025 et rapport pauvreté 2024 des Petits Frères des Pauvres).

A propos Depuis 80 ans, les Petits Frères des Pauvres œuvrent contre l’isolement et la solitude des personnes âgées, prioritairement les plus démunies. Les Petits Frères des Pauvres accueillent plus de 26 000 personnes âgées dont 16 000 personnes accompagnées régulièrement par plus de 14 000 bénévoles

Dans le cadre de ses 80 ans, l’association Petits Frères des Pauvres présente une exposition photographique inédite qui déconstruit les préjugés sur les aînés du 1er au 30 avril sur les murs de la Caserne Napoléon (Paris 4e). À travers une série de portraits de personnes accompagnées par l’association, elle propose de déconstruire les idées reçues sur les personnes âgées et d’ouvrir un autre regard sur la vieillesse, entre humour et engagement.

Du mercredi 01 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-01T01:59:59+02:00

Date(s) :



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