Vieux cons – par le CITO Théâtre du Sphinx Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-12 16:00 – 17:45

Gratuit : non 13 € 13 € Billetterie : theatredusphinx.com Tout public

Improvisation « Vieux cons » met en scène Christophe, un père de famille qui au fil des années a vu les expressions « C’était mieux avant ! », « De mon temps… » et autre « J’ai plus l’âge pour ça… » se glisser insidieusement dans son vocabulaire.Confronté par sa femme et ses enfants sur son incapacité à évoluer, Christophe va devoir faire des choix. « Vieux cons » est une pièce de théâtre improvisée, à trame serrée et au texte libre qui à travers ses personnages s’interroge sur les changements de société qui bouleversent les rapports entre les générations. Doit-on forcément vivre avec son temps ?ouSommes-nous condamnés à devenir un vieux con ? Auteur et metteur en scène : Mickaël DionDistribution : Pao Guicheteau, Xavier Gascon, Caroline Toury, Laurent Gouzien, Caroline Decagny, Matthieu Tarin, Mickaël Dion La Compagnie du CITO (Cours d’improvisation théâtrale de l’Ouest) s’appuie sur l’improvisation théâtrale pour créer ses spectacles. L’improvisation peut s’y trouver brute, orientée, répétée ou même être substituée à du texte. Elle est un moyen de création et d’action pour fournir notre objet artistique. Nous distancions l’improvisation théâtrale de son intérêt performatif pour servir notre spectacle. Durée : 1h45

Théâtre du Sphinx Centre-ville Nantes 44000

06 84 49 86 92 http://www.theatredusphinx.com contact@theatredusphinx.com https://www.theatredusphinx.com/



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