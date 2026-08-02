Informations pratiques

Kiffis

Vieux tacots à Kiffis

rue de la Douane Kiffis Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Expositions de vieux tacots en tous genres (voitures, motos, tracteurs etc..) à la grange communale de Kiffis ! Sur place buvette et restauration.

Le Comité des Fêtes de Kiffis organise son rassemblement de véhicules anciens autour de la grange communale.

Venez admirer et exposer vos veilles mécaniques d’antan : tracteurs, voitures vintage et youngtimers, camions et deux-roues.

L’accès à la manifestation est gratuite, buvette et restauration sur place. 0 .

rue de la Douane Kiffis 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 76 85 49 michel.lerch@orange.fr

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English :

Exhibitions of all kinds of old jalopies (cars, motorcycles, tractors, etc.) at the Kiffis communal barn! On-site refreshments and catering.

L’événement Vieux tacots à Kiffis Kiffis a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme du Sundgau