Vieux tacots à Kiffis Kiffis
dimanche 6 septembre 2026 · Kiffis
Informations pratiques
Kiffis
Vieux tacots à Kiffis
rue de la Douane Kiffis Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-06 10:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Expositions de vieux tacots en tous genres (voitures, motos, tracteurs etc..) à la grange communale de Kiffis ! Sur place buvette et restauration.
Le Comité des Fêtes de Kiffis organise son rassemblement de véhicules anciens autour de la grange communale.
Venez admirer et exposer vos veilles mécaniques d’antan : tracteurs, voitures vintage et youngtimers, camions et deux-roues.
L’accès à la manifestation est gratuite, buvette et restauration sur place. 0 .
rue de la Douane Kiffis 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 70 76 85 49 michel.lerch@orange.fr
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English :
Exhibitions of all kinds of old jalopies (cars, motorcycles, tractors, etc.) at the Kiffis communal barn! On-site refreshments and catering.
L’événement Vieux tacots à Kiffis Kiffis a été mis à jour le 2026-08-02 par Office de tourisme du Sundgau