Vif : corps & musique Bibliothèque Champs-Manceaux Rennes Vendredi 28 novembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

dans la limite des places disponibles

Un seul-en-scène où le musicien rennais Maël Morel nous emmène dans un voyage sonore rempli d’énergie. Deux mains qui se rencontrent, deux mains qui se racontent…

L’histoire d’un petit garçon un peu plus vif que la moyenne, plus tonique, pour qui le monde est un terrain d’expérimentation sonore, un terrain de jeu infini.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-28T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-28T21:00:00.000+01:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 90

Bibliothèque Champs-Manceaux Espace social et culturel Aimé Césaire, 15 rue René Moine 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.champs-manceaux@ville-rennes.fr 02 23 62 26 90