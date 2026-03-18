Vigna’bandas 3ème édition du Festival des Bandas

Le Vignau Landes

Tarif : – – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Tic tac, tic tac… Le compte à rebours est lancé !

On espère que vous avez bloqué votre samedi 4 avril, parce que c’est au Vignau que ça va jouer, chanter et danser jusqu’au bout de la nuit !

ATTENTION NOUVEAUTÉ Cette année, on vous propose des entrées en prévente à 7 euros au lieu de 9 euros sur place ! (places limitées) Pensez à prendre vos places à l’avance !

Alors, on vous veut chauds, nombreux et prêts à mettre le feu

Parce qu’ici, on ne fait pas semblant ! .

Le Vignau 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 19 64 61 cdf.levignau40@gmail.com

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English : Vigna’bandas 3ème édition du Festival des Bandas

L’événement Vigna’bandas 3ème édition du Festival des Bandas Le Vignau a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Grenade