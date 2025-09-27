Vigne en fête route des Roseaux Fouras
Vigne en fête route des Roseaux Fouras samedi 27 septembre 2025.
Vigne en fête
route des Roseaux ZA de Soumard Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 16:00:00
fin : 2025-09-27 23:00:00
Date(s) :
2025-09-27
La Ville de Fouras-les-Bains vous invite à partager une journée conviviale et festive à l’occasion de « Vigne en fête ».
.
route des Roseaux ZA de Soumard Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr
English : Vineyard festival
The town of Fouras-les-Bains invites you to share a convivial and festive day at the ‘Vigne en fête’ wine festival.
German : Weinfest
Die Stadt Fouras-les-Bains lädt Sie zu einem geselligen und festlichen Tag anlässlich des „Vigne en fête” ein.
Italiano :
La città di Fouras-les-Bains vi invita a condividere una giornata conviviale e festosa a « Vigne en fête ».
Espanol :
La ciudad de Fouras-les-Bains le invita a compartir una jornada festiva y de convivencia en « Vigne en fête ».
L’événement Vigne en fête Fouras a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan