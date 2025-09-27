Vigne en fête route des Roseaux Fouras

Vigne en fête route des Roseaux Fouras samedi 27 septembre 2025.

Vigne en fête

route des Roseaux ZA de Soumard Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 16:00:00

fin : 2025-09-27 23:00:00

Date(s) :

2025-09-27

La Ville de Fouras-les-Bains vous invite à partager une journée conviviale et festive à l’occasion de « Vigne en fête ».

route des Roseaux ZA de Soumard Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 84 60 11 communication@fouras-les-bains.fr

English : Vineyard festival

The town of Fouras-les-Bains invites you to share a convivial and festive day at the ‘Vigne en fête’ wine festival.

German : Weinfest

Die Stadt Fouras-les-Bains lädt Sie zu einem geselligen und festlichen Tag anlässlich des „Vigne en fête” ein.

Italiano :

La città di Fouras-les-Bains vi invita a condividere una giornata conviviale e festosa a « Vigne en fête ».

Espanol :

La ciudad de Fouras-les-Bains le invita a compartir una jornada festiva y de convivencia en « Vigne en fête ».

L’événement Vigne en fête Fouras a été mis à jour le 2025-09-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan