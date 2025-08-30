Vigne & Folk 13ème édition Angers
Vigne & Folk 13ème édition Angers samedi 30 août 2025.
Vigne & Folk 13ème édition
6 Rue Ambroise Paré Angers Maine-et-Loire
Début : 2025-08-30 17:30:00
fin : 2025-08-30 22:00:00
Le 30 août 2025, nous aurons l’honneur d’ouvrir la 13ème édition de Vigne&Folk avec l’ambition d’assurer détente sonore et gastronomique dans un endroit bucolique en pleine ville. .
vignefolk@gmail.com
