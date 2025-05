Vigne sen Fête pique-nique et portes ouvertes – Marmande, 7 juin 2025 07:00, Marmande.

Lot-et-Garonne

Vigne sen Fête pique-nique et portes ouvertes Marmande Lot-et-Garonne

Début : 2025-06-07

fin : 2025-06-09

2025-06-07

Vignes en Fête pique-nique et portes ouvertes chez 14 vignerons indépendants ® du 47 vous ouvrent leurs domaine.

AOC Côtes du Marmandais

Domaine de Beyssac Bellevue Beyssac 47200 Marmande

Domaine Bonnet Mondésir Bouilhats 47200 Marmande .

Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 74 78 90

English : Vigne sen Fête pique-nique et portes ouvertes

Vignes en Fête: picnic and open house at 14 independent winegrowers ® in the 47 region.

German : Vigne sen Fête pique-nique et portes ouvertes

Vignes en Fête: Picknick und Tag der offenen Tür bei 14 unabhängigen Winzern ® aus dem Jahr 47 öffnen Ihnen ihre Weingüter.

Italiano :

Vignes en Fête: picnic e giornate di porte aperte presso 14 viticoltori indipendenti ® nella regione 47.

Espanol : Vigne sen Fête pique-nique et portes ouvertes

Vignes en Fête: picnics y jornadas de puertas abiertas en 14 viticultores independientes ® de la región 47.

