Vigne & vin découverte | Domaine du Siorac Domaine du Siorac Saint-Aubin-de-Cadelech

Saint-Aubin-de-Cadelech

Vigne & vin découverte | Domaine du Siorac

Domaine du Siorac 617 Route de Bergerac Saint-Aubin-de-Cadelech Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 10:00:00

fin : 2026-08-25 11:30:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30 2026-08-04 2026-08-06 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-25 2026-08-27

Le Domaine du Siorac vous propose une balade commentée du vignoble, une visite du chai et des celliers pour terminer par une dégustation de vin et jus de raisin bio.

Sans réservation. .

Domaine du Siorac 617 Route de Bergerac Saint-Aubin-de-Cadelech 24373 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 52 90 info@domainedusiorac.fr

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English : Vigne & vin découverte | Domaine du Siorac

L’événement Vigne & vin découverte | Domaine du Siorac Saint-Aubin-de-Cadelech a été mis à jour le 2026-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides