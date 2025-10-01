Vignemale, l’épopée Russell CAUTERETS Cauterets
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées
Projection du film « Vignemale, l’épopée Russell » réalisé par René Dreuil (durée 1h) suivie d’un temps d’échange avec Jean-Louis Lechêne, guide de haute montagne à Cauterets.
Animation gratuite
CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 52 56
English :
Screening of the film « Vignemale, l’épopée Russell » directed by René Dreuil (duration: 1h) followed by a discussion with Jean-Louis Lechêne, Cauterets mountain guide.
Free entertainment
German :
Vorführung des Films « Vignemale, l’épopée Russell » unter der Regie von René Dreuil (Dauer: 1 Stunde), gefolgt von einer Gesprächsrunde mit Jean-Louis Lechêne, Bergführer in Cauterets.
Kostenlose Animation
Italiano :
Proiezione del film « Vignemale, l’épopée Russell » diretto da René Dreuil (durata: 1 ora) seguita da un dibattito con Jean-Louis Lechêne, guida di alta montagna a Cauterets.
Intrattenimento gratuito
Espanol :
Proyección de la película « Vignemale, l’épopée Russell » dirigida por René Dreuil (duración: 1 hora) seguida de un coloquio con Jean-Louis Lechêne, guía de alta montaña en Cauterets.
Entretenimiento gratuito
