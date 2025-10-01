Vignemale, l’épopée Russell CAUTERETS Cauterets

CAUTERETS Avenue de la Gare Cauterets Hautes-Pyrénées

Début : 2025-10-01 17:30:00

fin : 2025-10-01 19:30:00

2025-10-01

Projection du film « Vignemale, l’épopée Russell » réalisé par René Dreuil (durée 1h) suivie d’un temps d’échange avec Jean-Louis Lechêne, guide de haute montagne à Cauterets.

Animation gratuite

+33 5 62 92 52 56

English :

Screening of the film « Vignemale, l’épopée Russell » directed by René Dreuil (duration: 1h) followed by a discussion with Jean-Louis Lechêne, Cauterets mountain guide.

Free entertainment

German :

Vorführung des Films « Vignemale, l’épopée Russell » unter der Regie von René Dreuil (Dauer: 1 Stunde), gefolgt von einer Gesprächsrunde mit Jean-Louis Lechêne, Bergführer in Cauterets.

Kostenlose Animation

Italiano :

Proiezione del film « Vignemale, l’épopée Russell » diretto da René Dreuil (durata: 1 ora) seguita da un dibattito con Jean-Louis Lechêne, guida di alta montagna a Cauterets.

Intrattenimento gratuito

Espanol :

Proyección de la película « Vignemale, l’épopée Russell » dirigida por René Dreuil (duración: 1 hora) seguida de un coloquio con Jean-Louis Lechêne, guía de alta montaña en Cauterets.

Entretenimiento gratuito

