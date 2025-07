VIGNERONS EN FÊTE Tourouzelle

VIGNERONS EN FÊTE Tourouzelle samedi 26 juillet 2025.

VIGNERONS EN FÊTE

Tourouzelle Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 19:00:00

fin : 2025-07-26 00:00:00

Date(s) :

2025-07-26

Vivez une soirée conviviale à Tourouzelle, mêlant musique, vins et gourmandises dans une ambiance festive sous les étoiles.

Cette manifestation en plein air met à l’honneur les vignerons locaux à travers des dégustations de vins de la région, accompagnées d’assiettes gourmandes savoureuses et rythmées par un concert de musique live du groupe Trebob. L’atmosphère guinguette et chaleureuse vous invitera à partager un moment convivial en famille ou entre amis, dans un cadre central et accessible.

Tourouzelle 11200 Aude Occitanie +33 4 68 91 23 51 contactmairie@tourouzelle.fr

English :

Enjoy a convivial evening in Tourouzelle, combining music, wine and delicacies in a festive atmosphere under the stars.

This open-air event honors local winemakers through tastings of local wines, accompanied by tasty gourmet plates and a live music concert by the group Trebob. The warm, guinguette atmosphere invites you to share a convivial moment with family and friends, in a central, accessible setting.

German :

Erleben Sie einen geselligen Abend in Tourouzelle, der Musik, Wein und Leckereien in einer festlichen Atmosphäre unter dem Sternenhimmel vereint.

Bei dieser Veranstaltung unter freiem Himmel werden die lokalen Winzer durch Weinproben mit Weinen aus der Region geehrt, die von schmackhaften Feinschmeckertellern begleitet und von einem Konzert mit Live-Musik der Gruppe Trebob rhythmisch untermalt werden. Die gemütliche Guinguette-Atmosphäre lädt Sie dazu ein, einen geselligen Moment mit der Familie oder mit Freunden in einem zentralen und zugänglichen Rahmen zu verbringen.

Italiano :

Godetevi una serata conviviale a Tourouzelle, combinando musica, vino e prelibatezze in un’atmosfera di festa sotto le stelle.

Questo evento all’aperto celebra i viticoltori locali con degustazioni di vini regionali, accompagnate da gustosi piatti gourmet e da un concerto di musica dal vivo del gruppo Trebob. La calda atmosfera da guinguette invita a condividere un momento conviviale con la famiglia e gli amici in un ambiente centrale e accessibile.

Espanol :

Disfrute de una velada de convivencia en Tourouzelle, combinando música, vino y manjares en un ambiente festivo bajo las estrellas.

Este evento al aire libre rinde homenaje a los viticultores locales con degustaciones de vinos regionales, acompañadas de sabrosos platos gastronómicos y un concierto de música en directo del grupo Trebob. El ambiente cálido y guinguette invita a compartir un momento de convivencia con la familia y los amigos en un marco céntrico y accesible.

L’événement VIGNERONS EN FÊTE Tourouzelle a été mis à jour le 2025-07-21 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Corbières-Minervois