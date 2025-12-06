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AGENDA · Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Vignes bio, chai et cave troglodytique du Xᵉ siècle, Cave Drussé Nathalie et David, Saint-Nicolas-de-Bourgueil

samedi 19 septembre 2026 · Cave Drussé Nathalie et David · Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Vignes bio, chai et cave troglodytique du Xᵉ siècle, Cave Drussé Nathalie et David, Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cave Drussé Nathalie et David
Adresse
1875 route de Tours 37140 Saint-Nicolas-de Bourgueil
Ville
37140 Saint-Nicolas-de-Bourgueil
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Détails par mail

Vignes bio, chai et cave troglodytique du Xᵉ siècle 19 et 20 septembre Cave Drussé Nathalie et David Indre-et-Loire

Détails par mail

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite du chai authentique et de la cave troglodytique du Xème siècle possibles sur rdv.
Dégustations et vente directe des vins bio, St Nicolas de Bourgueil, Bourgueil et Touraine, pour certains médaillés et pour d’autres, sans sulfite ajouté.
Salle confortable entourée de vignes et rosiers, labellisée Tourisme et Handicap.
Boutique de produits artisanaux du Val de Loire.
Aire de stationnement pour camping-cars avec tables de pique-nique

Cave Drussé Nathalie et David 1875 route de Tours 37140 Saint-Nicolas-de Bourgueil Saint-Nicolas-de-Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 06.88.88.77.75 http://www.drusse-vindeloire.com [{« type »: « email », « value »: « cavedrusse@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.88.88.77.75 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.drusse-vindeloire.com »}] Accueil oenotouristique chaleureux par la famille vigneronne, pour petits et grands. Parking autocar , camping-cars et PMR
Parcours du vigneron retracé au travers des photos, vidéos, coupes géologiques, vue sur le chai de vinification avec anciennes cuves béton.

©la chambre noire bourgueil

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