Vignes en Selle chez Famille Mary Lieu-Dit Beau rivage Sèvremoine

Lieu-Dit Beau rivage La ruche de Mary Sèvremoine Maine-et-Loire
Début : 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06
Baptêmes à poney au Marché de Noël de Famille Mary, dans le cadre enchanteur de la miellerie à Sèvremoine.
Profitez de l’ambiance festive de Noël dans la miellerie la ruche de Mary à Sèvremoine, pour réaliser votre baptême à poney avec Vignes en Selle.
Départs de 14 h à 18 h le samedi 06 et dimanche 07 décembre. .
Lieu-Dit Beau rivage La ruche de Mary Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 24 12 80 vignesenselle@outlook.fr
English :
Pony rides at the Famille Mary Christmas Market, in the enchanting setting of the honey factory in Sèvremoine.
German :
Erstes Ponyreiten auf dem Weihnachtsmarkt von Familie Mary in der zauberhaften Umgebung der Honigfabrik in Sèvremoine.
Italiano :
Cavalcate su pony al mercatino di Natale della Famille Mary, nell’incantevole cornice della fabbrica di miele di Sèvremoine.
Espanol :
Paseos en poni en el mercado navideño Famille Mary, en el encantador marco de la fábrica de miel de Sèvremoine.
