Vignes en Selle chez Famille Mary Lieu-Dit Beau rivage Sèvremoine

Vignes en Selle chez Famille Mary

Lieu-Dit Beau rivage La ruche de Mary Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-06

Baptêmes à poney au Marché de Noël de Famille Mary, dans le cadre enchanteur de la miellerie à Sèvremoine.

Profitez de l’ambiance festive de Noël dans la miellerie la ruche de Mary à Sèvremoine, pour réaliser votre baptême à poney avec Vignes en Selle.

Départs de 14 h à 18 h le samedi 06 et dimanche 07 décembre. .

Lieu-Dit Beau rivage La ruche de Mary Sèvremoine 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 63 24 12 80 vignesenselle@outlook.fr

English :

Pony rides at the Famille Mary Christmas Market, in the enchanting setting of the honey factory in Sèvremoine.

German :

Erstes Ponyreiten auf dem Weihnachtsmarkt von Familie Mary in der zauberhaften Umgebung der Honigfabrik in Sèvremoine.

Italiano :

Cavalcate su pony al mercatino di Natale della Famille Mary, nell’incantevole cornice della fabbrica di miele di Sèvremoine.

Espanol :

Paseos en poni en el mercado navideño Famille Mary, en el encantador marco de la fábrica de miel de Sèvremoine.

L’événement Vignes en Selle chez Famille Mary Sèvremoine a été mis à jour le 2025-10-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges