Vignoble des Verdots | Balade dans les vignes & soirée braséro Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde
Vignoble des Verdots | Balade dans les vignes & soirée braséro Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde vendredi 18 septembre 2026.
Conne-de-Labarde
Vignoble des Verdots | Balade dans les vignes & soirée braséro
Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Balade au cœur des vignes suivie d’une soirée braséro célébrant les vendanges. Une expérience conviviale au coucher du soleil, mêlant découverte du vignoble, dégustation et cuisine au feu de bois dans une ambiance chaleureuse.
Sur réservation. .
Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31 contact@verdots.com
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English : Vignoble des Verdots | Balade dans les vignes & soirée braséro
L’événement Vignoble des Verdots | Balade dans les vignes & soirée braséro Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-05-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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