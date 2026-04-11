Vignoble des Verdots | Immersion culturelle et langue française Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde

Conne-de-Labarde

Vignoble des Verdots | Immersion culturelle et langue française

Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne

Tarif : 145 – 145 – 145 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:30:00

fin : 2026-04-11 19:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Venez vivre une expérience intellectuelle, culturelle, linguistique et œnologique, conçue pour vous aider à mieux comprendre la France… tout en améliorant votre français.

Profitez de 2 heures par jour dédiées à la célébration de la culture et de la langue françaises. Les groupes sont composés de 4 à 8 personnes afin de favoriser les échanges dans une ambiance conviviale.

Quatre sessions sont proposées, avec une thématique différente chaque jour, du 8 au 11 avril.

Chaque session est structurée en 2 parties

Première heure atelier de langue française, axé sur le développement de la grammaire et du vocabulaire

Deuxième heure conférence culturelle, offrant une exploration captivante de l’histoire et de la culture françaises

Horaires

15h 17h niveau A2/B1 (débutant intermédiaire)

17h30 19h30 niveau B2/C2 (intermédiaire supérieur avancé)

Pour un public anglophone. .

Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact@franco-phile.com

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English : Vignoble des Verdots | Immersion culturelle et langue française

L’événement Vignoble des Verdots | Immersion culturelle et langue française Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-04-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides