Vignoble du Haut Escaut, Vignoble du Haut Escaut, Bantouzelle

Vignoble du Haut Escaut Samedi 6 juin, 15h00 Vignoble du Haut Escaut Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Le Vignoble du Haut Escaut est un jeune domaine viticole niché au cœur du Cambrésis, sur les coteaux de Banteux, dans la vallée du Haut Escaut. Né il y a cinq ans, ce projet familial incarne la passion, la persévérance et la transmission.

Le domaine accueille régulièrement des visites guidées pour partager la passion du vin et faire découvrir ce terroir atypique. Ces moments d’échange permettent d’expliquer les pratiques viticoles, la philosophie du projet, et de déguster les cuvées dans un cadre authentique.

Durant 3 heures, partez à la rencontre du vigneron, de la vigne au verre :

Visite guidée de la parcelle de vigne

Explication du travail du vigneron

Découverte du chai de vinification

Compréhension complète du processus d’élaboration

Dégustation commentée des cuvées

Vignoble du Haut Escaut 7 rue du pont l’évêque 59266 Bantouzelle Bantouzelle 59266 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « vignoble@haut-escaut.fr »}]

Visitez le vignoble du Haut Escaut

DR