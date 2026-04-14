Vignoble du Haut Escaut, Vignoble du Haut Escaut, Bantouzelle
Vignoble du Haut Escaut, Vignoble du Haut Escaut, Bantouzelle samedi 6 juin 2026.
Vignoble du Haut Escaut Samedi 6 juin, 15h00 Vignoble du Haut Escaut Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Le Vignoble du Haut Escaut est un jeune domaine viticole niché au cœur du Cambrésis, sur les coteaux de Banteux, dans la vallée du Haut Escaut. Né il y a cinq ans, ce projet familial incarne la passion, la persévérance et la transmission.
Le domaine accueille régulièrement des visites guidées pour partager la passion du vin et faire découvrir ce terroir atypique. Ces moments d’échange permettent d’expliquer les pratiques viticoles, la philosophie du projet, et de déguster les cuvées dans un cadre authentique.
Durant 3 heures, partez à la rencontre du vigneron, de la vigne au verre :
Visite guidée de la parcelle de vigne
Explication du travail du vigneron
Découverte du chai de vinification
Compréhension complète du processus d’élaboration
Dégustation commentée des cuvées
Vignoble du Haut Escaut 7 rue du pont l’évêque 59266 Bantouzelle Bantouzelle 59266 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « vignoble@haut-escaut.fr »}]
Visitez le vignoble du Haut Escaut
DR