Vignoble en Scène à la Forteresse Royale de Chinon Chinon

Vignoble en Scène à la Forteresse Royale de Chinon

2 Rue du Château Chinon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-10-18 08:00:00

fin : 2025-10-19 13:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19

Une visite autour du vin au Moyen-Âge avec pour décor l’exposition temporaire « Trésors royaux » et de sa salle consacrée aux arts de la table.

2 Rue du Château Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 93 13 45 forteressechinon@departement-touraine.fr

English :

The landscapes surrounding the fortress are marked by the presence of vines. This seems to have been linked to the monument since time immemorial. What wines were consumed in the Middle Ages, and on what occasions? What place did wine have at the table of kings?

German :

Die Landschaft um die Festung herum ist von Weinbergen geprägt. Diese scheint seit jeher mit dem Monument verbunden zu sein. Welche Weine wurden im Mittelalter getrunken und zu welchen Anlässen? Welchen Stellenwert hatte der Wein an der Tafel der Könige?

Italiano :

I paesaggi che circondano la fortezza sono segnati dalla presenza di viti. Questo sembra essere legato al monumento da tempo immemorabile. Quali vini si bevevano nel Medioevo e in quali occasioni? Che posto aveva il vino alla tavola dei re?

Espanol :

Los paisajes que rodean la fortaleza están marcados por la presencia de vides. Esto parece estar ligado al monumento desde tiempos inmemoriales. ¿Qué vinos se bebían en la Edad Media y en qué ocasiones? ¿Qué lugar ocupaba el vino en la mesa de los reyes?

