Vignoble en Scène Alsace Balade dans le vignoble en gyropode Segway Eguisheim

Vignoble en Scène Alsace Balade dans le vignoble en gyropode Segway Eguisheim samedi 18 octobre 2025.

Vignoble en Scène Alsace Balade dans le vignoble en gyropode Segway

9 rue des Fleurs Eguisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-18

Visitez le vignoble d’Eguisheim et environs, en gyropode SEGWAY.

Selon votre préférence, faites simplement la balade, ou dégustez une coupe de crémant d’Alsace durant la balade, ou visitez un chais.wijnkelder.

Visitez le vignoble d’Eguisheim et environs, en gyropode SEGWAY au départ d’Eguisheim.

Profitez des couleurs d’automne, de la vue sur le vignoble, la plaine d’Alsace et les collines sous-vosgiennes, de manière ludique, conviviale et écologique !

Selon votre préférence, faites simplement la balade, ou dégustez une coupe de crémant d’Alsace durant la balade, ou visitez un chais.

Contactez-nous pour plus d’informations ! .

9 rue des Fleurs Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 6 76 43 11 05 info@segway-alsace.fr

English :

Visit the vineyards of Eguisheim and surrounding area on a SEGWAY gyropod.

Depending on your preference, simply take the ride, or enjoy a glass of Crémant d?Alsace during the ride, or visit a wijnkelder.

German :

Besuchen Sie die Weinberge von Eguisheim und Umgebung mit einem SEGWAY-Gyropod.

Je nachdem, was Ihnen lieber ist, können Sie einfach mitfahren, während der Fahrt ein Glas Crémant d’Alsace probieren oder einen Weinkeller besichtigen.

Italiano :

Visitate i vigneti di Eguisheim e i dintorni a bordo di un giropiedi SEGWAY.

A seconda delle vostre preferenze, potrete semplicemente fare un giro, oppure degustare un bicchiere di Crémant d’Alsace durante il tragitto, o ancora visitare un wijnkelder.

Espanol :

Visite los viñedos de Eguisheim y sus alrededores en un autogiro SEGWAY.

Según prefiera, simplemente dé un paseo, o disfrute de una copa de Crémant d’Alsace durante el trayecto, o visite un wijnkelder.

L’événement Vignoble en Scène Alsace Balade dans le vignoble en gyropode Segway Eguisheim a été mis à jour le 2025-09-19 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach