Vignoble en Scène Alsace Banquet Rose à la Maison Cattin Vœgtlinshoffen

Vignoble en Scène Alsace Banquet Rose à la Maison Cattin

35 rue Roger Frémeaux Vœgtlinshoffen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 23:59:00

Date(s) :

2025-10-17

Banquet Rose à la Maison Cattin… Une soirée entre femmes, solidaire et festive !

À l’occasion d’Octobre Rose, la Maison Cattin se pare de rose pour une soirée conviviale, 100 % féminine, dédiée aux bulles roses et à la lutte contre le cancer du sein.

Au programme

Un lieu entièrement décoré dans les tons roses, ambiance chaleureuse garantie !

Deux grandes tablées pour partager vins, bulles et éclats de rire dans notre espace Jéroboam.

Une formule tout inclus avec cocktails roses, vins et crémants rosés à volonté, accompagnés d’un délicieux buffet dînatoire signé Traiteur Thomas.

Mais la soirée ne s’arrête pas là

La Ligue contre le cancer du sein sera présente pour échanger et sensibiliser en toute simplicité.

Ateliers beauté et mise en valeur,

Un coin artistique où vous pourrez créer des toiles à base de vin — vos œuvres seront exposées, puis vendues au profit de la Ligue.

Chaque participante repartira avec sa bouteille de crémant personnalisée et un joli sachet cadeau.

De 18h à minuit, entre gourmandises, rires et solidarité, venez vivre un moment unique, engagé et tout en rose !. 0 .

35 rue Roger Frémeaux Vœgtlinshoffen 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 30 21 contact@cattin-oenotourisme.alsace

English :

Pink Banquet at Maison Cattin? An evening of women, solidarity and festivity!

In honor of Pink October, Maison Cattin is decked out in pink for a friendly, 100% feminine evening dedicated to pink bubbles and the fight against breast cancer.

German :

Banquet Rose im Maison Cattin? Ein Abend unter Frauen, solidarisch und festlich!

Anlässlich des Rosa Oktobers kleidet sich das Maison Cattin in Rosa für einen geselligen Abend, der zu 100 % aus Frauen besteht und den rosa Blasen und dem Kampf gegen Brustkrebs gewidmet ist.

Italiano :

Banchetto rosa alla Maison Cattin? Una serata di donne, solidarietà e festa!

In occasione dell’Ottobre Rosa, la Maison Cattin si veste di rosa per una serata conviviale tutta al femminile dedicata alle bollicine rosa e alla lotta contro il cancro al seno.

Espanol :

Banquete rosa en la Maison Cattin? Una velada de mujeres, solidaridad y fiesta

Con motivo del Octubre Rosa, la Maison Cattin se viste de rosa para una velada amistosa y exclusivamente femenina dedicada a las burbujas rosas y a la lucha contra el cáncer de mama.

L’événement Vignoble en Scène Alsace Banquet Rose à la Maison Cattin Vœgtlinshoffen a été mis à jour le 2025-08-14 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach