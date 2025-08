Vignoble en Scène Alsace Dégustation d’un repas traditionnel alsacien Rott

Vignoble en Scène Alsace Dégustation d’un repas traditionnel alsacien

Route du vin Rott Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 18:30:00

fin : 2025-10-19 20:30:00

2025-10-18

[VIGNOBLES EN SCENE] Dégustation d’un menu traditionnel alsacien, accompagné de vins de la cave de Cleebourg, dans un hôtel-restaurant***, au cœur du vignoble nord alsacien. Sur réservation.

Venez savourer un repas traditionnel alsacien accompagné des excellents cépages de la Cave de Cleebourg tout en profitant d’une vue panoramique sur le vignoble nord alsacien !

L’hôtel-restaurant Le Cleebourg*** vous propose

– Une demi-douzaine d’escargots servie avec un verre de pinot auxerrois

– Une choucroute garnie accompagnée d’un verre de riesling

– Une crème brûlée .

Route du vin Rott 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 54 94 80 reception@lecleebourg.com

English :

[VIGNOBLES EN SCENE] Tasting of a traditional Alsatian menu, accompanied by wines from the Cleebourg cellar, in a hotel-restaurant*** in the heart of the northern Alsatian vineyards. Reservations required.

German :

[VIGNOBLES EN SCENE] Verkostung eines traditionellen elsässischen Menüs, begleitet von Weinen aus dem Weinkeller von Cleebourg, in einem Hotel-Restaurant***, im Herzen des nordelsässischen Weinbaugebiets. Nach vorheriger Reservierung.

Italiano :

[Degustazione di un menu tradizionale alsaziano, accompagnato dai vini della cantina Cleebourg, in un hotel-ristorante*** nel cuore dei vigneti dell’Alsazia settentrionale. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

[VIGNOBLES EN SCENE] Degustación de un menú tradicional alsaciano, acompañado de vinos de la bodega Cleebourg, en un hotel-restaurante*** en el corazón de los viñedos del norte de Alsacia. Imprescindible reservar.

