VIGNOBLE EN SCENE DOMAINE BISCONTE L’AUTHENTICITÉ CATALANE AU CŒUR DES ALBÈRES Saint-Génis-des-Fontaines

VIGNOBLE EN SCENE DOMAINE BISCONTE L’AUTHENTICITÉ CATALANE AU CŒUR DES ALBÈRES
Lieu dit Cabanes Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Début : Lundi 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-19 12:00:00
2025-10-18 2025-10-19
Entre héritage familial et passion du vin, vivez une immersion inédite dans le terroir catalan. Guidé par le vigneron Manuel VINCENT, découvrez la cave à Cabanes lors d’une visite intimiste, suivi d’une dégustation commentée dans un ancien corps de ferme, face aux vignes.
Gratuit, inscription obligatoire (15 pers max). Rendez-vous lieu-dit Cabanes
Lieu dit Cabanes Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
English :
Combining family heritage and a passion for wine, experience a unique immersion in the Catalan terroir. Guided by winemaker Manuel VINCENT, discover the Cave à Cabanes on an intimate tour, followed by a guided tasting in an old farmhouse overlooking the vineyards.
Free, registration required (15 pers max). Meeting point: lieu-dit Cabanes
German :
Erleben Sie zwischen Familienerbe und Weinleidenschaft eine ganz neue Art des Eintauchens in das katalanische Terroir. Unter der Leitung des Winzers Manuel VINCENT entdecken Sie den Weinkeller in Cabanes bei einer intimen Besichtigung, gefolgt von einer kommentierten Weinprobe in einem alten Bauernhaus, gegenüber den Weinbergen.
Kostenlos, Anmeldung erforderlich (max. 15 Personen). Treffpunkt: Ort Cabanes
Italiano :
Combinando l’eredità familiare e la passione per il vino, questa è un’occasione unica per immergersi nel terroir catalano. Guidati dall’enologo Manuel VINCENT, scoprite la cantina di Cabanes con una visita intima, seguita da una degustazione guidata in un’antica casa colonica con vista sulle vigne.
Gratuito, iscrizione obbligatoria (max 15 persone). Punto di incontro: lieu-dit Cabanes
Espanol :
Combinando la herencia familiar y la pasión por el vino, esta es una oportunidad única para sumergirse en el terruño catalán. Guiado por el enólogo Manuel VINCENT, descubra la bodega de Cabanes en una visita íntima, seguida de una cata comentada en una antigua masía con vistas a las viñas.
Gratuito, inscripción obligatoria (15 personas máximo). Punto de encuentro: lieu-dit Cabanes
