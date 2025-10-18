Vignobles en scène à Chablis Cité des Climats et vins de Bourgogne à Chablis Chablis
Vignobles en scène à Chablis Cité des Climats et vins de Bourgogne à Chablis Chablis samedi 18 octobre 2025.
Vignobles en scène à Chablis
Cité des Climats et vins de Bourgogne à Chablis 1B Rue de Chichée Chablis Yonne
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-19 18:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Vignobles en scène à Chablis Les Étoiles montantes de Bourgogne
18 & 19 octobre de 10h à 18h
À l’occasion du WE Vignobles en Scène, la Cité vous propose d’explorer les appellations montantes de Bourgogne, au rapport qualité / prix exceptionnel.
Tout commence par le parcours scénographique, la clé pour tout comprendre des vins de Bourgogne…
Puis, partagez la passion de nos vignerons qui vous feront déguster leurs pépites : des vins accessibles, gourmands, frais et élégant puis vous aurez l’occasion de prolonger votre expérience grâce à un Mâchon !
La Bourgogne regorge de trésors insoupçonnés qui n’attendent qu’à être découverts… Bourgogne et Mâcon plus dénomination géographique, Crémant de Bourgogne, AOC Villages moins connues n’auront plus de secret pour vous !
Réservez vite votre place pour accéder à une facette insoupçonnée de la Bourgogne !
DECOUVREZ NOS FORMULES
Package 1 22 € L’essentiel pour découvrir Un format idéal pour une exploration libre et spontanée.
. Visite libre du parcours scénographique
. Dégustation libre dans le village vigneron, en compagnie de producteurs passionnés
. Une formule parfaite pour flâner, déguster, échanger et découvrir des pépites !
Package 2 39 € L’épicurien, pour savourer L’alliance du vin et de la gourmandise en toute simplicité.
. Visite libre du parcours scénographique
. Dégustation libre dans le village vigneron, en compagnie de producteurs passionnés
. Mâchon bourguignon un casse-croûte typique à savourer sur place
. Pour celles et ceux qui veulent goûter la Bourgogne dans toutes ses dimensions. .
Cité des Climats et vins de Bourgogne à Chablis 1B Rue de Chichée Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
English : Vignobles en scène à Chablis
German : Vignobles en scène à Chablis
Italiano :
Espanol :
L’événement Vignobles en scène à Chablis Chablis a été mis à jour le 2025-09-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)