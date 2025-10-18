Vignobles en scène à Chablis Cité des Climats et vins de Bourgogne à Chablis Chablis

Cité des Climats et vins de Bourgogne à Chablis 1B Rue de Chichée Chablis Yonne

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18

Vignobles en scène à Chablis Les Étoiles montantes de Bourgogne

18 & 19 octobre de 10h à 18h

À l’occasion du WE Vignobles en Scène, la Cité vous propose d’explorer les appellations montantes de Bourgogne, au rapport qualité / prix exceptionnel.

Tout commence par le parcours scénographique, la clé pour tout comprendre des vins de Bourgogne…

Puis, partagez la passion de nos vignerons qui vous feront déguster leurs pépites : des vins accessibles, gourmands, frais et élégant puis vous aurez l’occasion de prolonger votre expérience grâce à un Mâchon !

La Bourgogne regorge de trésors insoupçonnés qui n’attendent qu’à être découverts… Bourgogne et Mâcon plus dénomination géographique, Crémant de Bourgogne, AOC Villages moins connues n’auront plus de secret pour vous !

Réservez vite votre place pour accéder à une facette insoupçonnée de la Bourgogne !

DECOUVREZ NOS FORMULES

Package 1 22 € L’essentiel pour découvrir Un format idéal pour une exploration libre et spontanée.

. Visite libre du parcours scénographique

. Dégustation libre dans le village vigneron, en compagnie de producteurs passionnés

. Une formule parfaite pour flâner, déguster, échanger et découvrir des pépites !

Package 2 39 € L’épicurien, pour savourer L’alliance du vin et de la gourmandise en toute simplicité.

. Visite libre du parcours scénographique

. Dégustation libre dans le village vigneron, en compagnie de producteurs passionnés

. Mâchon bourguignon un casse-croûte typique à savourer sur place

. Pour celles et ceux qui veulent goûter la Bourgogne dans toutes ses dimensions. .

Cité des Climats et vins de Bourgogne à Chablis 1B Rue de Chichée Chablis 89800 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

