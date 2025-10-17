Vignobles en Scène Accords vins & fromages au Château de Fesles Bellevigne-en-Layon

Vignobles en Scène Accords vins & fromages au Château de Fesles Bellevigne-en-Layon vendredi 17 octobre 2025.

Vignobles en Scène Accords vins & fromages au Château de Fesles

Fesles Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:30:00

fin : 2025-10-17 20:00:00

Date(s) :

2025-10-17 2025-10-18

Savourez cet accord vins & fromages dans le cadre de l’événement Vignoble en Scène !

Venez découvrir la délicieuse association des vins du Château de Fesles avec des fromages sélectionnés avec soin par notre fromager local. Matthieu, notre fromager, sera présent lors de cet évènement pour vous présenter sa sélection de 6 fromages en accord avec 6 vins. La dégustation aura lieu dans notre caveau de dégustation. Le Bonnezeaux sera à l’honneur pour cette belle expérience gustative.

Découvrez des accords étonnants !

Pour Vignoble en Scène, nous vous réservons une petite surprise en fin de dégustation…

Sur réservation. .

Fesles Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 68 94 35

English :

Enjoy this wine & cheese pairing as part of the Vignoble en Scène event!

German :

Genießen Sie dieses Zusammenspiel von Wein und Käse im Rahmen der Veranstaltung Vignoble en Scène!

Italiano :

Godetevi questo abbinamento di vini e formaggi nell’ambito dell’evento Vignoble en Scène!

Espanol :

Disfrute de este maridaje de vino y queso en el marco del evento Vignoble en Scène

L’événement Vignobles en Scène Accords vins & fromages au Château de Fesles Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages