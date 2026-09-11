Vignobles en Scène Alsace: Accords mets & vins (chocolat ou fromages) Zellenberg
vendredi 16 octobre 2026 · Zellenberg
Informations pratiques
Zellenberg
Vignobles en Scène Alsace: Accords mets & vins (chocolat ou fromages)
10 route du vin Zellenberg Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16 15:00:00
fin : 2026-10-17 16:30:00
Date(s) :
2026-10-16
Savourez cinq accords raffinés autour de cinq cuvées de la Maison Jean Huttard, déclinés selon deux thématiques au choix : Fromages & vins ou Chocolats & vins.
Les vendredi 17 et samedi 18 octobre
le Domaine Huttard vous invite à une expérience gourmande autour des accords vins & mets (fromages ou chocolat)
Pendant 1h30, découvrez comment les vins d’Alsace révèlent toute leur personnalité aux côtés de fromages soigneusement sélectionnés.
Un moment de partage, convivial au cœur du vignoble.
Cette animation s’inscrit dans l’évènement « Vignobles en scène ! » organisé par le label Vignobles & Découvertes.
Réservation via l’Office de Tourisme au 03 89 73 23 23 ou par email sur info@ribeauville-riquewihr.com .
10 route du vin Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
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English :
Enjoy five refined pairings based on five cuvées from Maison Jean Huttard, with a choice of two themes: Cheese & Wine or Chocolate & Wine.
L’événement Vignobles en Scène Alsace: Accords mets & vins (chocolat ou fromages) Zellenberg a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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