Vignobles en Scène Alsace Accords vin et chocolat à l’aveugle Ribeauvillé

Vignobles en Scène Alsace Accords vin et chocolat à l’aveugle

Route de Guémar Ribeauvillé Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-18 16:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

2025-10-18

La Chocolaterie Stoffel vous ouvre ses portes le Samedi 18 octobre à 16h00 pour une expérience sensorielle unique découvrir l’art des accords vin et chocolat à l’aveugle.

Pendant 1h30 à 2h, laissez-vous surprendre par des mariages inattendus où les saveurs du cacao rencontrent la richesse des vins d’Alsace.

Un moment ludique et gourmand, limité à 30 participants, pour éveiller vos papilles autrement.

Cette animation s’inscrit dans le cadre de l’événement Vignobles en scène ! , organisé par le label Vignobles & Découvertes. .

Route de Guémar Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 20 20 ateliers-visites@daniel-stoffel.fr

