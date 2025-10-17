Vignobles en Scène Alsace Banquet aux Dominicains de Haute-Alsace Guebwiller

Vignobles en Scène Alsace Banquet aux Dominicains de Haute-Alsace

34 rue des Dominicains Guebwiller Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-17 18:30:00

Déambulation mystérieuse et gourmande aux Dominicains dégustations, en quête façon Cluedo et banquet convivial pour une soirée mêlant patrimoine, jeu et vins d’Alsace.

Sombre …est le fond du tonneau… Le célèbre détective Théodule Poivrot mène l’enquête !

Noyade alcoolique aux Dominicains, un moine est retrouvé mort, plongé dans un un fût remplie de vin.

Accident? Suicide ? Meurtre? L’intarissable Théodule Poivrot entre en scène pour dénouer le mystère.

Une profonde réflexion s’engage sur les tortueux sentiers qui mènent à la connaissance absolue du vin. Entre frivolités et mondanités, le propos aventureux porte loin le regard sur le mythique breuvage…

Une enquête loufoque et déconcertante que la dégustation et le dîner qui l’accompagnent ne sauraient contredire.

Banquet chaleureux signé par le Chef Franco Fancello, sublimé par les accords mets/vins du Domaine François Schmitt à Orschwihr, du Domaine Robert Roth à Soultz et de la Cave du Vieil-Armand à Soultz-Wuenheim.

Au programme:

Enquête façon Cluedo

Dégustation de vins des domaines viticoles accompagné chacun d’antipastis du Chef

Menu avec boissons comprises

Entrée Charcuterie Fines Tour d’Italie, Cœur d’Artichauts et Tomates séchées de Castelfiorentino

Plat Risotto aux champignons, Morilles et Truffes Mantecato à Table dans la meule de Parmesan

Dessert Tiramisu Traditionnel

Tarif unique (boissons comprises)

Places limitées. Réservez vite sur www.les-dominicains.com .

34 rue des Dominicains Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 62 21 82

English :

A mysterious and gourmet stroll through the Dominicains: tastings, a Cluedo-style quest and a convivial banquet for an evening combining heritage, games and Alsace wines.

German :

Mysteriöse und kulinarische Wanderung durch die Dominikaner: Verkostungen, eine Suche im Cluedo-Stil und ein geselliges Bankett für einen Abend, der Kulturerbe, Spiel und elsässische Weine miteinander verbindet.

Italiano :

Una passeggiata misteriosa e golosa tra i Domenicani: degustazioni, una ricerca in stile Cluedo e un banchetto conviviale per una serata che unisce patrimonio, giochi e vini alsaziani.

Espanol :

Un paseo misterioso y gastronómico por los Dominicos: degustaciones, una búsqueda al estilo Cluedo y un banquete de convivencia para una velada que combina patrimonio, juegos y vinos de Alsacia.

