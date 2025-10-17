Vignobles en Scène Alsace: Dégustation découverte Zellenberg

Vignobles en Scène Alsace: Dégustation découverte Zellenberg vendredi 17 octobre 2025.

Vignobles en Scène Alsace: Dégustation découverte

10 route du vin Zellenberg Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-17 16:30:00

fin : 2025-10-18 17:15:00

2025-10-17

Partez à la découverte de cinq cuvées emblématiques de la Maison Jean Huttard lors d’une dégustation commentée et personnalisée.

Les vendredi 17 et samedi 18 octobre à 14h

Laissez-vous emporter par la dégustation des cuvées emblématiques de la Maison Jean Huttard.

Dégustation commentée de 5 cuvées de votre choix

Durée 45min

Cette animation s’inscrit dans l’évènement Vignobles en scène ! organisé par le label Vignobles & Découvertes.

Réservation obligatoire via l’Office de Tourisme au 03 89 73 23 23 ou par email sur info@ribeauville-riquewihr.com .

10 route du vin Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 49 contact@alsace-jean-huttard.fr

English :

Discover five emblematic cuvées from Maison Jean Huttard during a personalized tasting session.

German :

Entdecken Sie fünf symbolträchtige Cuvées des Hauses Jean Huttard bei einer kommentierten und persönlichen Weinprobe.

Italiano :

Scoprite cinque cuvée emblematiche della Maison Jean Huttard durante una degustazione guidata e personalizzata.

Espanol :

Descubra cinco cuvées emblemáticas de la Casa Jean Huttard durante una cata guiada y personalizada.

