Vignobles en Scène Alsace: Dégustation découverte Zellenberg
Vignobles en Scène Alsace: Dégustation découverte Zellenberg vendredi 17 octobre 2025.
Vignobles en Scène Alsace: Dégustation découverte
10 route du vin Zellenberg Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-17 16:30:00
fin : 2025-10-18 17:15:00
Date(s) :
2025-10-17
Partez à la découverte de cinq cuvées emblématiques de la Maison Jean Huttard lors d’une dégustation commentée et personnalisée.
Les vendredi 17 et samedi 18 octobre à 14h
Laissez-vous emporter par la dégustation des cuvées emblématiques de la Maison Jean Huttard.
Dégustation commentée de 5 cuvées de votre choix
Durée 45min
Cette animation s’inscrit dans l’évènement Vignobles en scène ! organisé par le label Vignobles & Découvertes.
Réservation obligatoire via l’Office de Tourisme au 03 89 73 23 23 ou par email sur info@ribeauville-riquewihr.com .
10 route du vin Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 47 90 49 contact@alsace-jean-huttard.fr
English :
Discover five emblematic cuvées from Maison Jean Huttard during a personalized tasting session.
German :
Entdecken Sie fünf symbolträchtige Cuvées des Hauses Jean Huttard bei einer kommentierten und persönlichen Weinprobe.
Italiano :
Scoprite cinque cuvée emblematiche della Maison Jean Huttard durante una degustazione guidata e personalizzata.
Espanol :
Descubra cinco cuvées emblemáticas de la Casa Jean Huttard durante una cata guiada y personalizada.
L’événement Vignobles en Scène Alsace: Dégustation découverte Zellenberg a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr