Informations pratiques

Zellenberg

Vignobles en Scène Alsace: Dégustation découverte

10 route du vin Zellenberg Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 16:30:00

fin : 2026-10-17 17:15:00

Date(s) :

2026-10-16

Partez à la découverte de cinq cuvées emblématiques de la Maison Jean Huttard lors d’une dégustation commentée et personnalisée.

Les vendredi 16 et samedi 17 octobre

Laissez-vous emporter par la dégustation des cuvées emblématiques de la Maison Jean Huttard.

Dégustation commentée de 5 cuvées de votre choix

Durée : 45min

Cette animation s’inscrit dans l’évènement « Vignobles en scène ! » organisé par le label Vignobles & Découvertes.

Réservation obligatoire via l’Office de Tourisme au 03 89 73 23 23 ou par email sur info@ribeauville-riquewihr.com .

10 route du vin Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Discover five emblematic cuvées from Maison Jean Huttard during a personalized tasting session.

L’événement Vignobles en Scène Alsace: Dégustation découverte Zellenberg a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr