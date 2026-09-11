Vignobles en Scène Alsace: Dégustation découverte Zellenberg
vendredi 16 octobre 2026 · Zellenberg
Informations pratiques
Zellenberg
Vignobles en Scène Alsace: Dégustation découverte
10 route du vin Zellenberg Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-10-16 16:30:00
fin : 2026-10-17 17:15:00
Date(s) :
2026-10-16
Partez à la découverte de cinq cuvées emblématiques de la Maison Jean Huttard lors d’une dégustation commentée et personnalisée.
Les vendredi 16 et samedi 17 octobre
Laissez-vous emporter par la dégustation des cuvées emblématiques de la Maison Jean Huttard.
Dégustation commentée de 5 cuvées de votre choix
Durée : 45min
Cette animation s’inscrit dans l’évènement « Vignobles en scène ! » organisé par le label Vignobles & Découvertes.
Réservation obligatoire via l’Office de Tourisme au 03 89 73 23 23 ou par email sur info@ribeauville-riquewihr.com .
10 route du vin Zellenberg 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
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English :
Discover five emblematic cuvées from Maison Jean Huttard during a personalized tasting session.
L’événement Vignobles en Scène Alsace: Dégustation découverte Zellenberg a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
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