Vignobles en Scène Alsace: Guinguette aux saveurs des îles et aux parfums d’Alsace Bergheim

Vignobles en Scène Alsace: Guinguette aux saveurs des îles et aux parfums d’Alsace Bergheim samedi 18 octobre 2025.

Vignobles en Scène Alsace: Guinguette aux saveurs des îles et aux parfums d’Alsace

2 route de Thannenkirch Bergheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-10-18 23:59:00

Date(s) :

2025-10-18

Un menu aux parfums des Antilles, signé par un traiteur passionné, sublimé par nos vins d’Alsace et rythmé par les percussions de Tropic Groov.

Après votre réservation le prestataire vous recontactera pour valider votre plat Poulet Colombo ou Crevettes marinées à la plancha

Le domaine Spielmann vous intite à une soirée conviviale où les saveurs créoles rencontrent l’élégance des vins d’Alsace. Le menu, préparé par Dominique, traiteur passionné, a été pensé pour sublimer chaque accord apéritif créole, plats aux notes ensoleillées (Poulet Colombo ou Crevettes marinées à la plancha) et douceurs sucrées, le tout accompagné de vins, eau et café.

Au programme

17h00 Accueil des participants, visite guidée de la cave par Sylvie suivie d’une dégustation, dont un vin de l’œnothèque.

19h00 Début de la soirée et de l’apéritif créole, suivi du dîner en musique.

Vous avez le choix de venir soit à 17h00 pour participer à la visite guidée suivie d’une dégustation ou uniquement à 19h00 pour le début de la soirée. Merci de sélectionner lors de l’inscription le créneau qui vous intéresse.

L’animation musicale sera assurée par l’association de percussions Tropic Groov, qui fera vibrer la soirée et entraînera les convives sur des rythmes ensoleillés.

Cette animation s’inscrit dans l’évènement Vignobles en scène ! organisé par le label Vignobles & Découvertes

réservation obligatoire via l’Office de Tourisme au 03 89 73 23 23 ou par email sur info@ribeauville- .

2 route de Thannenkirch Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

A menu with a Caribbean flavour, created by a passionate caterer, enhanced by our Alsace wines and set to the rhythm of Tropic Groov percussion.

After booking, the caterer will contact you to confirm your choice of Colombo chicken or marinated shrimps à la plancha

German :

Ein Menü mit karibischen Aromen, das von einem leidenschaftlichen Caterer kreiert wurde, von unseren elsässischen Weinen veredelt und von den Trommeln der Tropic Groov rhythmisch begleitet wird.

Nach Ihrer Reservierung wird der Dienstleister Sie kontaktieren, um Ihr Gericht zu bestätigen

Italiano :

Un menu dal sapore caraibico, creato da un catering appassionato, esaltato dai nostri vini alsaziani e accompagnato dalle percussioni di Tropic Groov.

Una volta effettuata la prenotazione, il ristoratore vi contatterà per confermare la vostra scelta di Pollo alla Colombo o Gamberi marinati à la plancha

Espanol :

Un menú con sabor caribeño, creado por un catering apasionado, realzado por nuestros vinos de Alsacia y ambientado al ritmo de la percusión de Tropic Groov.

Una vez que haya hecho su reserva, el servicio de catering se pondrá en contacto con usted para confirmar su elección de pollo Colombo o gambas marinadas a la plancha

L’événement Vignobles en Scène Alsace: Guinguette aux saveurs des îles et aux parfums d’Alsace Bergheim a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr