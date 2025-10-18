Vignobles en Scène Alsace Jeu de piste entre Vignes et Forêt Zimmerbach

Vignobles en Scène Alsace Jeu de piste entre Vignes et Forêt Zimmerbach samedi 18 octobre 2025.

Vignobles en Scène Alsace Jeu de piste entre Vignes et Forêt

route de Turckheim Zimmerbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18 09:00:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19

Promenade dans les vignes sous forme de jeu de piste suivie d’une dégustation de vins du domaine.

A l’aide d’un plan et d’un questionnaire, une promenade de 3.5 km vous mènera dans le vignoble autour du Domaine. Sous forme de jeu de piste, les indices des 12 questions sur les Vins d’Alsace jalonneront le parcours.

Plusieurs bancs sur le trajet vous permettront de profiter de la vue sur le vignoble et le village de Zimmerbach.

La promenade se terminera au domaine par une visite de cave et dégustation au milieu des fûts de chêne centenaire.

Chemin très facile d’accès mais prévoir des chaussures adéquates. Chiens autorisés. 0 .

route de Turckheim Zimmerbach 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 14 34 contact@meyer-wines.fr

English :

Walk through the vineyards in the form of a treasure hunt, followed by a tasting of estate wines.

German :

Spaziergang durch die Weinberge in Form einer Schnitzeljagd mit anschließender Verkostung von Weinen des Weinguts.

Italiano :

Una passeggiata tra i vigneti sotto forma di caccia al tesoro, seguita da una degustazione dei vini della tenuta.

Espanol :

Un paseo por los viñedos en forma de búsqueda del tesoro, seguido de una degustación de los vinos de la finca.

L’événement Vignobles en Scène Alsace Jeu de piste entre Vignes et Forêt Zimmerbach a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de tourisme de Colmar