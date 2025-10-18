Vignobles en Scène Alsace La balade sensorielle des bouchons enchantés Ottrott

route de Barr Ottrott Bas-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-18 14:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-18 2025-10-19

Suivez le nouveau sentier viticole d’Ottrott et laissez-vous porter par une balade de 3,5 km au cœur du vignoble ottrottois. Le temps du week-end Vignobles en scène, le parcours sera enrichi de cinq stations sensorielles, dont la dernière vous mènera au Domaine Fritz-Schmitt.

Téléchargez votre feuille de route (prochainement disponible) et partez à l’aventure pour éveiller tous vos sens ! .

route de Barr Ottrott 67530 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 75 38 contact@mso-tourisme.com

English :

For a weekend, Ottrott?s new wine trail will be enriched with five sensory stations, the last of which will take you to the Domaine Fritz-Schmitt. Awaken your senses and enjoy a family experience in the heart of the vineyard, at the foot of Mont Sainte-Odile!

German :

An einem Wochenende wird der neue Weinlehrpfad von Ottrott um fünf Sinnesstationen erweitert, von denen die letzte Sie zur Domaine Fritz-Schmitt führt. Erwecken Sie Ihre Sinne und erleben Sie ein Familienerlebnis im Herzen des Weinbergs am Fuße des Mont Sainte-Odile!

Italiano :

Nel corso di un fine settimana, il nuovo percorso enologico di Ottrott sarà arricchito da cinque stazioni sensoriali, l’ultima delle quali vi porterà al Domaine Fritz-Schmitt. Risvegliate i vostri sensi e godetevi un’esperienza familiare nel cuore dei vigneti, ai piedi del Mont Sainte-Odile!

Espanol :

A lo largo de un fin de semana, la nueva ruta del vino de Ottrott se enriquecerá con cinco estaciones sensoriales, la última de las cuales le llevará al Domaine Fritz-Schmitt. Despierte sus sentidos y disfrute de una experiencia familiar en el corazón de los viñedos, a los pies del Monte Sainte-Odile

