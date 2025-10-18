Vignobles en Scène Alsace le Grand Cru Rangen à travers l’objectif Thann
Vignobles en Scène Alsace le Grand Cru Rangen à travers l’objectif Thann samedi 18 octobre 2025.
Vignobles en Scène Alsace le Grand Cru Rangen à travers l’objectif
1 Rue du vignoble Thann Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-18 17:00:00
fin : 2025-10-18 20:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Stage de photographie avec Vincent Schneider suivi d’une dégustation des vins du Cru & d’une planche à partager dans un vignoble mythique.
Stage de photographie avec Vincent Schneider suivi d’une dégustation des vins du Cru & d’une planche à partager dans un vignoble mythique. C’est le moment de concilier votre passion pour la photographie et la découverte des vins du Grand Cru Rangen. Immersion garantie qui se termine dans notre cabanon à colombages, au milieu des vignes. Profitez de ce cadre pour affiner votre art et déguster des produits du terroir. .
1 Rue du vignoble Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr
English :
Photography workshop with Vincent Schneider followed by a tasting of Cru wines & a board to share in a legendary vineyard.
German :
Fotografiekurs mit Vincent Schneider, gefolgt von einer Weinprobe der Weine des Cru & einem Brett zum Teilen in einem mythischen Weinberg.
Italiano :
Workshop fotografico con Vincent Schneider seguito da una degustazione di vini Cru e da una tavola da condividere in un vigneto leggendario.
Espanol :
Taller de fotografía con Vincent Schneider seguido de una degustación de vinos Cru y una tabla para compartir en un viñedo legendario.
L’événement Vignobles en Scène Alsace le Grand Cru Rangen à travers l’objectif Thann a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay